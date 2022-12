Mh Azharuddin-Sangeeta Bijlani: क्या है अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी का कनेक्शन जो हैं सलमान की Ex गर्लफ्रेंड?

1980 की 'मिस इंडिया' विजेता संगीता बिजलानी ने साल 1996 में 'वंडर ब्वॉय' मोय अजहरुद्दीन से शादी की थी लेकिन 14 साल बाद दोनों का तलाक हो गया।

Cricket

oi-Ankur Sharma

Mohammed Azharuddin and Sangeeta Bijlani: बॉलीवुड के हैंडसम खान यानी कि सलमान आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं इस खास मौके पर कल रात उनके घर पर एक बेहतरीन पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें शाहरुख खान समेत तमाम बड़े फिल्मी सितारों ने शिरकत की। देर रात तक चली इस पार्टी में वैसे तो कई नामचीन हस्तियां नजर आईं लेकिन एक खास सितारा जरूर इस पार्टी के कारण सुबह से ट्रेडिंग में है और उस सितारे का नाम है अस्सी-नंबे दशक की अभिनेत्री संगीता बिजलानी, जिन्हें पार्टी के बाद कार तक छोड़ने खुद सलमान आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से दोनों के इश्क की बातें सोशल मीडिया पर होने लग गई हैं।

Salman Khan संग Sangeeta Bijlani के प्यार को क्यों नहीं मिला मुकाम | वनइंडिया हिंदी

English summary

Bollywood Handsome Hunk Salman Khan Turns 57 today. He Kissed his Ex ex-girlfriend Sangeeta Bijlani at Party. Sangeeta Bijlani is ex wife of Mh Azharuddin. Sangeeta Bijlani and Azharuddin got separated in 2010.