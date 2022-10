T20 world cup 2022: रोवमैन पॉवेल ने लगाया टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का, स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी गेंद

Cricket

oi-Kapil Tiwari

T20 World cup 2022 के 8वें मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही विंडीज ने सुपर 12 राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 154 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 18.2 ओवर में 122 रनों पर सिमट गई। इस मैच में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने 104 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का लगाया। उनके इस शॉट के बाद गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी।

पॉवेल ने मारा इस विश्व कप का सबसे लंबा सिक्स

पॉवेल के इस शॉट ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अकील होसिन को भी झटका दे दिया। अकील इस शॉट को एक टक निहारते ही रह गए। उनका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में पॉवेल ने 21 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 1 चौका और 2 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के उपकप्तान पॉवेल का 104 मीटर का छक्का इस वर्ल्ड कप में अभी तक का सबसे लंबा सिक्स बन गया है।

😱 "Can you give 12 at some point?!" 😱

Akeal Hosein is stunned as his #WestIndies team-mate Rovman Powell nails a MONSTER six out of the ground! 💥

West Indies post 153-7 against Zimbabwe in #T20WorldCup

Watch the run chase live on Sky Sports Cricket 📺 pic.twitter.com/AAKI8aBqSq