'एक ही काम के लिये दो आदमी क्यों', दिल्ली के खिलाफ कोलकाता की रणनीति पर भड़के गावस्कर

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में नये कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैंपेन का आगाज बेहतरीन तरीके से किया लेकिन पिछले 5 मैचों में ऐसा लग रहा है जैसे कि यह टीम जीत की राह को भुला चुकी है। गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ जहां पर एक समय तो ऐसा लगा कि केकेआर की टीम अपने गेंदबाजों के दम पर शायद मैच जीतने में कामयाब हो जायेगी लेकिन रॉवमैन पॉवेल की आतिशी पारी के दम पर दिल्ली की टीम ने एक ओवर पहले ही मैच को खत्म कर दिया।

केकेआर की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 144 रन बना लिये थे और आखिरी ओवर में टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने के बजाय कोलकाता की टीम 3 विकेट खोकर सिर्फ 2 रन ही बटोर सकी और 146 रन पर सिमट गई। दिल्ली कैपिटल्स के लिये कुलदीप यादव ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 3 ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 4 विकेट हासिल किये।

