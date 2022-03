IPL 2022: दिल थाम लीजिए! इस बार IPL की एंकरिंग में दिखेगा वो खूबसूरत चेहरा, जो 2 साल से था गायब

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मार्च 21। IPL के फेमस होने की एक बड़ी वजह ग्लैमर है जो हर साल इस लीग में नजर आता है। टीम फ्रेंचाइजी के मालिक से लेकर चीयर लीडर्स और दर्शकों तक हर जगह IPL में ग्लैमर देखने को मिलता है। ऐसे में लीग के दौरान टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली फीमेल एंकर भी इसका हिस्सा होती हैं। जब बात IPL की सबसे खूबसूरत फीमेल एंकर की होती है तो मयंती लैंगर का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से मयंती स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब यह चेहरा स्क्रीन पर वापसी करने जा रहा है। मयंती इस बार लीग में एंकरिंग करती हुईं नजर आएंगी।



So I’m going to love watching the IPL @StarSportsIndia all the best to the team 😁 @jatinsapru @suhailchandhok @cricketaakash @SanjanaGanesan @ProfDeano @scottbstyris @BrettLee_58 @Sanjog_G and the full gang!! pic.twitter.com/fZVk0NUbTi