SL vs Pak: फाइनल देखने पहुंचे भारतीय फैंस से बदसलूकी, इंडियन जर्सी पहने थे इसलिए धक्के मारकर बाहर किया

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 11 सितंबर: एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आज दो बदलाव किए गए। शादाब खान और नसीम शाह की वापसी हुई है वहीं हसन अली और उस्मान कादिर को बाहर किया गया है। वहीं श्रीलंका की टीम ने कोई भी बदलाव नहीं किया। निर्णायक मुकाबले में भारतीय फैंस से बदसलूकी का मामला सामने आया है।

😡 SHOCKING TREATMENT as The Bharat Army and other Indian Cricket Fans told they can not enter the stadium wearing 'India jerseys'! #BharatArmy #PAKvSL pic.twitter.com/5zORYZBcOy

English summary

SL vs Pak Misbehaved with Indian fans who came to watch final were wearing Indian jersey so they were kicked out