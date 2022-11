पहली बार भारतीय टी-20 टीम में चयन होते ही शुभमन गिल ने जीता दिल, महज 55 गेंदों में जड़ दिए 126 रन

Cricket

oi-Amit K U

Shubman Gill in Syed Mushtaq Ali: भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) को पहली बार भारतीय टी-20 टीम में शामिल किया गया है। सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शुभमन गिल का नाम है। वनडे मुकाबलों में अपना दम दिखाने वाले शुभमन गिल अब भारत के लिए टी-20 मैचों में भी बल्ले से कमाल करेंगे।

भारतीय टीम में शामिल होते ही जड़ा शतक

पहली बार टी-20 टीम में शामिल होने के बाद शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में अपना पहला शतक जमाया। शुभमन गिल ने महज 55 गेंदों पर 229.09 की स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाने का काम किया। कर्नाटक के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शुभमन गिल के बल्ले से यह शतक निकला है। इस शतक को लगाने के बाद उन्होंने टी-20 टीम में अपनी दावेदारी को सही ठहराया है।

जड़ दिए 11 चौके और 9 छक्के

अपनी इस पाकी के दौरान शुभमन गिल ने 11 चौके और 9 छक्के जड़ने का काम किया। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी 2022 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शतकीय पारी खेलने के बाद गिल ने मैदान पर इसका सेलिब्रेशन भी किया। शुभमन गिल की इस दमदार पारी की बदौलत पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 225 रन बनाए। शुभमन गिल अपने इस फॉर्म को ऐसे ही बरकरार रखना चाहेंगे।

