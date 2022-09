अफगानी फैंस ने क्रिकेट को किया शर्मसार, पाकिस्तानी समर्थकों को पीटा; गुस्साए अख्तर ने लगाई फटकार - VIDEO

मैच हारने के बाद अफगानिस्तानी फैंस पाकिस्तानी फैंस को पीटते हुए नजर आए। कुछ अफगान फैंस ने तो स्टेडियम की कुर्सियां तक उखाड़ कर पाकिस्तानी समर्थकों के ऊपर फेंकी। मैच गंवाने के बाद अफगानिस्तान फैंस ने मानों अपना आपा ही खो दिया था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो आग की तरह फैल रहा है। वाकई में अफगानिस्तान ने भले ही मैदान पर कमाल का खेल दिखाया हो, लेकिन फैंस ने ये शर्मानाक बर्ताव कर टीम के मुंह पर कलंक लगाने जैसा काम किया।

सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इसकी कड़ी निंदा की है। अख्तर ने ट्वीट कर अफगान फैंस को खूब खरी खोटी सुनाई। घटना का वीडियो पोस्ट कर अख्तर ने ट्विटर पर लिखा ''अफगान प्रशंसक यही कर रहे हैं। यह वही है जो उन्होंने अतीत में कई बार किया है। यह एक खेल है और इसे सही भावना से खेला और लिया जाना चाहिए। शफीक स्टानिकजई अगर आप लोग खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके फैंस और आपके खिलाड़ियों दोनों को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है।''

This is what Afghan fans are doing.

This is what they've done in the past multiple times.This is a game and its supposed to be played and taken in the right spirit.@ShafiqStanikzai your crowd & your players both need to learn a few things if you guys want to grow in the sport. pic.twitter.com/rg57D0c7t8