'कोई नहीं जानता मां के बिना मेरा क्या हाल है,' शोएब अख्तर ने कही भावुक बात

पिछले साल शोएब अख्तर की मां का निधन हो गया था। अख्तर ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए अपनी मां को याद किया है।

Shoaib Akhtar: शोएब अख्तर अक्सर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं और अपना क्रिकेट विश्लेषण करते हैं। कई बार देखा गया है कि वह पाकिस्तान टीम के खराब खेल पर आलोचना भी करते हैं। सोशल मीडिया पर उनको लोग काफी पसंद भी करते हैं। इस बार वह भावुक दिखे हैं। आम तौर पर जोश से भरे रहने वाले अख्तर अपनी मां को याद कर भावुक हो गए और ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाली है।

पिछले साल अख्तर की मां का निधन हो गया था। उनके निधन को आज एक साल हो गया है। अख्तर ने उस पल को याद करते हुए मां के साथ ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि मेरी मां के बगैर आज एक साल हो गया है। कोई क्या जाने मेरा हाल। भावुक अख्तर ने मां के साथ खुद की फोटो भी डाली। अख्तर के चाहने वालों ने इस पोस्ट को पसंद किया और कहा कि हम आपके साथ हैं।

पिछले साल अख्तर की मां का निधन हो गया था। तब उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इस बारे में जानकारी दी थी। अख्तर ने लिखा था कि ऊपर वाले की इच्छा से मेरी मां स्वर्ग के लिए रवाना हो गई है। उस समय भी फैन्स ने अख्तर और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई थी। अब एक साल बाद भी फैन्स उनके साथ खड़े दिखे हैं।

میری والدہ محترمہ رضائے الٰہی سے وفات پا گئ ہیں - انا للہ وانا الیہ راجعون۔

نماز جنازہ H-8 میں بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔

My mother, my everything, with the will of Allah taala, has left for heavenly abode.

Namaz e janaza will be in H-8 after Asar Prayers.