कोविड 19 होने के बाद शिखर धवन ने दी अपनी हालत को लेकर अपडेट

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः भारत के ओपनर शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर उन सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद दिया है जिन्होंने कोविड-19 होने के बाद अपने चहेते खिलाड़ी को ठीक होने की शुभकामनाएं दी थी। शिखर धवन इस सप्ताह की शुरुआत में कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे और वे क्वारंटाइन में चले गए। बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट में बताया कि धवन उन सात भारतीय टीम के सदस्यों में से एक थे जिनका अहमदाबाद पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था।

खिलाड़ी तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू हो रही है इसमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड, श्रेयस अय्यर भी शामिल है जबकि स्टैंड बॉय खिलाड़ियों में नवदीप सिंह सैनी और सपोर्ट स्टाफ के 3 सदस्य भी शामिल है। सभी खिलाड़ी आइसोलेट है। बीसीसीआई ने बताया था की ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का 31 जनवरी सोमवार को आरटी पीसीआर टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव पाया गया।

Read More- IPL में पिछली बार मिले थे 15 करोड़ रुपए, इस बार क्यों वापस ले लिया नाम, जैमिसन ने किया खुलासा

ध्यान दें कि भारतीय टीम के सभी सदस्यों को अपने घर पर आरटी पीसीआर टेस्ट करने के लिए कहा गया था और जब नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तभी उनको ट्रैवल करने के लिए कहा गया था। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है और बताया है कि वे बिल्कुल ठीक है और जितना प्यार उनको दिया जा रहा है उसको लेकर काफी अभिभूत है। बीसीसीआई ने बुधवार को अग्रवाल को वनडे टीम में रख लिया है और रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद वापसी कर रहे हैं और कप्तानी करेंगे।

Thank you everyone for your wishes 🙏 I’m doing fine and humbled by all the love that’s come my way 😊 pic.twitter.com/oKvyXAwGk9