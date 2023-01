शाकिब अल हसन ने की अंपायर के साथ बदतमीजी, गुस्से में चप्पल पहनकर मैदान में आकर....

Shakib Al Hasan loses temper: शाकिब अल हसन की गिनती दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में की जाती है। लेकिन इन दिनों खेल से ज्यादा विवादों में उनका नाम आ रहा है।

Cricket

oi-Amit Kumar

Shakib Al Hasan loses temper: बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिर अपना आपा खो बैठे। पिछले कुछ दिनों में लगातार शाकिब अल हसन अंपायरों के साथ मैदान पर बदसूलकी करते हुए पाए गए हैं। अंपायर से बुरा बर्ताव करने के लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना भी की जाती रही है। लेकिन शाकिब अल हसन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।

मैदान पर चप्पल पहनकर मारी एंट्री

ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में फॉर्च्यून बरीशाल और रंगपुर राइडर्स के बीच बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के मैच के दौरान शाकिब अल हसन मैदान में चप्पल पहनकर पहुंच गए। मैदान में जाकर उन्होंने अंपायर से बहस की। शाकिब की टीम फॉर्च्यून बारीशाल के खिलाफ रंगपुर राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 158 रन बनाए थे। जिसके बाज दूसरी पारी की बल्लेबाजी शुरू होने वाली ही थी कि शाकिब ने आकर मैदान में ड्रामा शुरू कर दिया।

Typical #ShakibAlHasan, he is not happy, and making his point clear. Drama before a ball has been bowled in the 2nd innings between Barishal and Riders.

Watch #BangladeshPremierleague LIVE, only on #FanCode 👉 https://t.co/vLriRGlyZ2@BCBtigers#BPLOnFanCode #ShakibAlHasan pic.twitter.com/nqImQtv3ab