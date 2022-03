अभी खत्म नहीं हुआ है रहाणे-पुजारा का करियर, भविष्य को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुक्रवार से मोहाली के मैदान पर खेला जाना है, जहां पर नियमित प्रारूप के कप्तान रोहित शर्मा पहली बार टेस्ट प्रारूप की कमान संभालते हुए नजर आयेंगे। रोहित शर्मा ने अपने करियर में इससे पहले रेड बॉल प्रारूप के लिये रणजी ट्राफी में 2 मैचों की कप्तानी की है टेस्ट क्रिकेट में कभी भी भारतीय टीम की कमान नहीं संभाली है। जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने कप्तानी करियर का आगाज करेंगे तो वहीं पर विराट कोहली भी अपने टेस्ट करियर का 100वां मैच खेलते नजर आयेंगे।

मोहाली के मैदान पर खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा और इशांत शर्मा को आराम देने का काम किया है तो वहीं पर कुछ युवा खिलाड़ियों को भविष्य की टीम के लिये भी तैयार कर रही है। इसके चलते बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों के बाहर होने का मतलब करियर का अंत है या फिर अभी भी वो वापसी कर सकते हैं।

और पढ़ें: 'पाजी, अब बस बहुत हुआ', 100वें टेस्ट से पहले सचिन ने सुनाया कोहली से जुड़ा 11 साल पुराना किस्सा

English summary

Rohit Sharma on Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane future plans it's not End for them we will see them in future