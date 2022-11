ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी अमांडा वेलिंग्टन के घर में घुसे लुटेरे, चोरी कर लिया यह सामान

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अमांडा वेलिंग्टन के घर चोरी हुई है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए अपना दुख दर्द बयां किया और फैंस से भी मदद मांगी है।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अमांडा वेलिंग्टन हाल ही में सूर्यकुमार यादव के एक ट्वीट पर रिप्लाई देने को लेकर सुर्खियों में आई थीं। उसके बाद से अमांडा की फैन फॉलोइंग में काफी इजाफा हुआ है। यह महिला खिलाड़ी अब एकबार फिर सुर्खियों का हिस्सा है, लेकिन इस बार इसकी वजह है उनके साथ हुआ एक हादसा, जिसके बारे में उन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी है। दरअसल, अमांडा वेलिंग्टन के घर में कुछ लुटेरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। अमांडा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है।

अमांडा ने की लोगों से अपील

25 वर्षीय इस महिला खिलाड़ी ने कहा है कि उनके घर में कुछ लुटेरों ने घुसपैठ कर घर का कुछ सामान लूट लिया है, जिसमें क्रिकेट किट भी शामिल है। अमांडा ने ट्विटर पर लोगों से अपील की है कि मेरे घर से चोरी हुआ सामान अगर कहीं बिकता हुआ पाया जाता है तो उन्हें जरूर सूचित करें। अमांडा ने अपने ट्वीट में कहा है, "घर में घुसपैठ और लूटपाट हुई है। अगर आपको कोई भी वेलिंग्टन- सदर्न ब्रेव- स्कॉर्पियन, स्ट्राइकर्स, ऑस्ट्रेलियन या GM (नाम वाला) सामान बिकता हुआ दिखे, तो कृपया मुझे बताएं।"

House broken into & robbed, if you see any Wellington - Southern brave, Scorpion, Strikers, Australian or GM gear up for sale please let me know… 🥲💔