'माता रानी कृपा करें', पाकिस्तान में भी ऋषभ पंत की सलामती के लिए मांगी जा रही दुआएं

Rishabh Pant Car Accident: ऋषभ पंत को लेकर दुनियाभर के क्रिकेटर्स दुआएं कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी कुछ क्रिकेटरों ने पंत की सलामती की दुआएं मांगी है।

Cricket

oi-Amit Kumar

Rishabh Pant Car Accident: भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत के लिए मुश्किल समय चल रहा है। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद पंत अब एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की के पास एक कार दुर्घटना में ऋषभ पंत बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। पंत के फैंस लगातार अपने चैंपियन खिलाड़ी के लिए दुआएं मांग रहे हैं।

मां को सरप्राइस देने आ रहे ऋषभ पंत ने दी मौत को मात, रोड एक्सीडेंट में अब तक इन क्रिकेटरों ने गवाई है जान

मेडिकल टीम कर रही है ऋषभ पंत की जांच

ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर अपनी मां से मिलने जा रहे थे। उन्होंने खुद के आने की खबर तक किसी को नहीं दी थी। वह वहां पहुंचकर मां को सरप्राइज देना चाहते थे। नए साल पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्लान पंत ने बना रखा था। लेकिन सुबह घने कोहरे के बीच उनकी आंखों ने झपकी ली और कार जाकर खंभे से टकरा गई। पंत खुशकिस्तम रहे कि इतने बड़े हादसे से वह बच निकले।

Mata Rani Kripa Karey Rishab Pant per Mata Kripa Rakhna Rishab per I hope all goes well for him 🙏 — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) December 30, 2022

दानिश कनेरिया का ट्वीट वायरल

पंत के घायल होने की खबर सामने आने के बाद से ही वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान तक पंत की हेल्थ की कामना कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से भी कुछ खिलाड़ियों ने ऋषभ पंत को लेकर ट्वीट किया है। पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने ट्वीट कर पंत की सलामती की दुआ मांगी है। उन्होंने लिखा कि माता रानी कृपा करें ऋषभ पंत पर, माता कृपा रखना ऋषभ पर, उम्मीद करता हूं कि उनके लिए सब सही रहे।

Praying for @RishabhPant17 — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) December 30, 2022

I hope there's nothing serious @RishabhPant17 I wish you a quick recovery and many prayers bhai. InshaAllah you will be fine and back on field very soon ❤️ pic.twitter.com/gy5WhoO0gf — Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) December 30, 2022

Just came to know about about Rishabh Pant's accident in India. Sending many prayers and wishes for you @RishabhPant17. Wishing you a speedy recovery, get well soon brother... #RishabhPant — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) December 30, 2022

पाकिस्तान खिलाड़ियों ने भी किया ट्वीट

दानिश कनेरिया के अलावा शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, हसन अली और शोएब मलिक जैसे खिलाड़ियों ने भी पंत की सलामती की दुआएं मांगी है। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर पंत के खिलाफ खेलने वाले पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने लिखा आपके लिए दुआएं और शुभकामनाएं। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक ने विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए अपनी प्रार्थना और शुभकामनाएं भेजीं है। उन्होंने लिखा कि भारत में ऋषभ पंत की दुर्घटना के बारे में अभी पता चला। आपके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं भेज रहा हूं। आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, भाई जल्दी ठीक हो जाइए। पाकिस्तान के स्टार पेसर हसन अली ने लिखा कि वह चाहते हैं कि पंत जल्द मैदान पर उतरें। उन्होंने लिखा कि मुझे आशा है कि कुछ भी गंभीर नहीं होगा और आप जल्द ही वापसी करेंगे।

Recommended Video

Rishabh Pant Accident: Police ने बताई पूरी घटना, Doctor बोले अभी इलाज जारी | वनइंडिया हिंदी *News

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Rishabh Pant injured in car accident danish kaneria tweet goes viral mata rani kripa karen

Story first published: Friday, December 30, 2022, 14:33 [IST]