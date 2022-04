पंत ने आपा खोया, आमरे भी जज्बात में फिसल गए, नो-बॉल कांड पर पोंटिंग ने तोड़ी चुप्पी

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 29 अप्रैल: दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है जो उनकी गैरहाजिरी में हुआ था। ये मामला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नो-बॉल वाला कांड जिसमें ऋषभ पंत ने आपा खो दिया था और सहायक कोच प्रवीण आमरे को मैदान पर अंपायर से बहस करने के लिए भेज दिया था। हालांकि दूसरे कोच शेन वॉटसन तभी समझ गए थे कि पंत बात को बेमतलब ज्यादा खींच रहे हैं। उन्होंने युवा कप्तान को समझाने की कोशिश भी की लेकिन पंत के दिमाग में तब गर्मी चढ़ी थी।

English summary

Ricky Ponting expressed his firm opposition to the no-ball case, says there is no need of it