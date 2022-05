'वो गांगुली, धोनी और अजहर की तरह सोचता है', पूर्व पाक कप्तान ने बताया कौन बनेगा भारत का अगला कप्तान

Cricket

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में कई सारे भारतीय कप्तान देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है और अपनी फ्रैंचाइजी के साथ-साथ आने वाले समय में भारतीय टीम की कप्तानी की दावेदारी भी पेश की है। जहां पहली बार लीग में खेल रही गुजरात टाइटंस की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में हैं तो वहीं पर केएल राहुल, संजू सैमसन और मयंक अग्रवाल ने भी कप्तानी करते हुए काफी प्रभावित किया है। जहां पर हार्दिक पांड्या ने पहली बार कप्तानी करते हुए अपनी टीम को 9 में से 8 मैचों में जीत दिलाकर अंकतालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमाया है तो वहीं पर केएल राहुल लखनऊ सुपरजाएंटस की बेहतरीन ढंग से कमान संभाल रहे हैं।

संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो वहीं पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स इस साल लगातार उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। हालांकि पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पिछले सीजन प्लेऑफ तक का सफर तय किया था और इस साल भी उसकी उम्मीदें बरकरार हैं।

