'पनोती के स्टेडियम में जाते ही पाकिस्तान हार गया,' मैच देखने गये शोएब अख्तर को किया गया ट्रोल

इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में शोएब अख्तर पांचवें दिन स्टेडियम में गए और वहां से ट्वीट किया। इसके बाद पाकिस्तानी टीम को हार झेलनी पड़ी। फैन्स ने शोएब अख्तर को जमकर ट्रोल कर दिया।

Shoaib Akhtar got trolled: पाकिस्तानी टीम अपनी घरेलू पिच का फायदा उठाने में नाकाम रही और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पराजित हो गई। इंग्लिश टीम के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट की पिच एकदम सपाट थी और वहां रनों की बारिश भी देखने को मिली लेकिन पाकिस्तानी टीम पांचवें दिन 74 रनों के अंतर से मुकाबला हार गई। शोएब अख्तर रावलपिंडी के रहने वाले हैं और वह मैच देखने के लिए गए थे। अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं टीम को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ लेकिन हार के बाद अख्तर को ट्विटर पर जमकर ट्रोल कर दिया गया। (Photo: Shoaib Akhtar Twitter)

पाकिस्तान की टीम जब लक्ष्य का पीछा कर रही थी उस समय अख्तर ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अब बीएस 45 से 50 ओवरों में जीतने के लिए 175 रन चाहिए। क्या कहती है आवाम? इसके बाद अख्तर ने ग्राउंड पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने फिर से ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भी लड़कों का सपोर्ट करने के लिए मेरे अपने पिंडी स्टेडियम आया हूँ। इसके बाद पाकिस्तानी टीम की स्थिति खराब होती चली गई और अंत में टीम को पराजय का सामना करना पड़ा।

Came to support the boys at my very own Pindi stadium. pic.twitter.com/Z1Rtg2jFui — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 5, 2022

@TheRealPCB will be hoping for bad light and closer of day as soon as possibl. Before they get all out — chirag (@chiragtvasani) December 5, 2022

Chindi at Pindi… — Saurabh Kumar (@Saurabh10010788) December 5, 2022

Ab kaisi pitch pe jitoge tumlog…draw bhi karate to samjh me aata…poor performance by Pak team after having such so called potent attack for making such pitches — Amit Ranjan (@RAmit2609) December 5, 2022

Hahaha, Panoti for Pakistan...... 1 wicket more for win to England. — Rachit Jain (@Rjainlove2001) December 5, 2022

अख्तर के ट्वीट के नीच फैन्स ने जवाब देने शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान के लिए बुरे सपने की तरह है। वहीँ एक फैन ऐसा भी था जिसने अख्तर को पनोती कहा। फैन ने लिखा कि अब इंग्लैंड को जीतने के लिए एक ही विकेट चाहिए। अख्तर और पाक टीम को ट्रोल इसलिए भी किया गया क्योंकि पिच में गेंदबाजों के लिए मदद नहीं थी।

बेन स्टोक्स के फैसले रहे शानदार

पहली पारी में इंग्लैंड ने पहले ही दिन 500 से ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा कर दिया इसके बाद भी बेन स्टोक्स ने ऑल आउट होने तक खेलने का निर्णय लिया। इसके बाद दूसरी पारी में हार का जोखिम लेकर भी पाकिस्तान को 343 रनों का लक्ष्य देकर खेलने के लिए बुला लिया गया। यह निर्णय सही साबित हुआ और इंग्लैंड ने 74 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बना ली।

