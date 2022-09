‘मुझे माफ करना...’ पाक से मिली हार के बाद इमोशनल हुए Rashid, ट्विटर पर पूरे देश से मांगी माफी

पाक से मिली हार के बाद दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह काफी इमोशनल नजर आए। राशिद ने ट्वीट कर लिखा, ''हम अंत तक लड़े और मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है। हम सीखते रहते हैं और इंशाल्लाह मजबूत होते जाएगे। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं उन्हें वह खुशी न दें जो मैच जीतकर दी जा सकती थी और यही देशवासियों के लिए खुशी का एकमात्र स्रोत है।''

We Fought till the end and I'm so proud of my team 🇦🇫 we keep learning and INSHALLAH will come stronger .I'm sorry to the nation back home not to give them happiness which is winning cricket game and it's the only source of happiness. Onto next game tomorrow INSHALLAH 🇦🇫🇦🇫 🤲🏻 pic.twitter.com/ov7Bv4MaIR