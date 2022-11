Haridk vs Michael: 'टीम इंडिया बिगेस्ट...' कहे जाने पर भड़के पांड्या, कहा- 'कुछ साबित करने की जरूरत नहीं'

Cricket

oi-Ankur Sharma

Haridk Pandya vs Michael Vaughan: टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शर्मनाक हार के बाद बाहर हुई टीम इंडिया इस वक्त आलोचकों के निशाने पर है। मुकाबले से ठीक पहले कागज पर सबसे ज्यादा मजबूत और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जाने वाली टीम इंडिया अंग्रेजों के हाथों इतनी बुरी तरह से परास्त होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। टीम इंडिया की तीखी आलोचना इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी की है। उन्होंने टीम इंडिया को विश्व क्रिकेट के इतिहास में 'सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम' करार दे दिया है।

English summary

Former England captain Michael Vaughan, criticised Team India, Told- 'India biggest underperformers', Hardik Pandya angry said- 'no need to prove'. Hardik Pandya is slated to lead India in the three-match T20I series against New Zealand.