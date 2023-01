वर्ल्ड कप साल में हर मैच खेलेंगे शमी या होगा 'वर्कलोड' मैनेज, कीवियो को समेटने के बाद किया खुलासा

शमी ने भी चोट के बाद बढ़िया वापसी की है साथ ही भारतीय टीम मैनेजमेंट वर्कलोड पर ध्यान दे रहा है। लेकिन ये वर्ल्ड कप साल है जहां शमी की मैच खेलने पर एक स्पष्ट राय है।

भारत में इस साल के अंत पर वनडे वर्ल्ड कप है जहां शमी एक प्रमुख गेंदबाज होंगे और मोहम्मद सिराज भी उनके साथ अहम भूमिका निभाएंगे। जसप्रीत बुमरात की चोट ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे बढ़ना है तो अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा। बुमराह की गैर मौजूदगी में सिराज का उभार टीम इडिया के लिए सुखद संकेत है क्योंकि भारत के तेज गेंदबाजी के स्वर्णिम दौर में ईशांत शर्मा पहले ही बाहर हो चुके हैं और उमेश यादव केवल भारत में होने वाले टेस्ट मैच तक सीमित हो चुके हैं। बुमराह को जो चोट लगी है उसके चलते उनका करियर भी जल्द ही समाप्त होगा जैसा भारत के जवागल श्रीनाथ के साथ हुआ था।

