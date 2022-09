'मैंने तो बचपन में भी ऐसा नहीं किया', मोइन बोले- अगर गुस्सा आ गया, तभी दीप्ति की तरह आउट करूंगा

Cricket

नई दिल्ली, 28 सितंबर: दीप्ति शर्मा द्वारा इंग्लैंड की शार्लेट डीन को नॉन स्ट्राइकर एंड पर मांकड स्टाइल में रन आउट करने के मामले ने काफी तूल पकड़ा है। सही-गलत का दौर चल पड़ा और बदनामी करने की पूरी कोशिश हुई लेकिन टीम इंडिया अपने रुख पर कायम रही और उन्होंने नियमों की किताब से हटकर कुछ नहीं किया। हालांकि इंग्लैंड समेत कई देशों के क्रिकेटरों ने उनको खेल भावना के विपरीत आचरण करने के लिए आड़े हाथों लेने की पूरी कोशिश की।

