23 साल का 'राज' पूरा हुआ, मिताली के संन्यास पर ऐसे आए सोशल मीडिया रिएक्शन

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 8 जून: भारत की दिग्गज महिला क्रिकेट मिताली राज ने अपने शानदार क्रिकेट करियर को विदाई दे दी है। उन्होंने ट्विटर पर खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मिताली राज 39 साल की हैं।

मिताली राज को भारत में महिला क्रिकेट को पहचान देने वाली हस्ती माना जाता है। उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है 'शाबास मिठू'। मिताली के फैंस को एक बात का अफसोस रह गया है कि उनकी दिग्गज कप्तान किसी मैच के साथ विदाई नहीं ले पाईं।

स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने ट्विटर पर लिखा है- एक ऐसी स्टार जिसका राज पूरा हुआ, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरणा दी, उन्होंने अपनी पारी घोषित कर दी।

The 🌟 whose 𝙍𝙖𝙟 over 🏏 inspired generations has declared her innings! Happy retirement, #MithaliRaj! 🙌 pic.twitter.com/BfIpidOFfY — Star Sports (@StarSportsIndia) June 8, 2022

केकेआर ने भी मिताली राज को स्टार बताते हुए कहा है कि 23 साल का सुनहरा करियर पूरा हुआ।

Happy retirement, @M_Raj03 ...And it's curtains on a glittering 23-year career that made 🇮🇳 Indian Cricket lovers celebrate so many historic milestones. #ThankYouMithali, you are a star ✨#MithaliRaj #TeamIndia pic.twitter.com/kCTRxsJvE8 — KolkataKnightRiders (@KKRiders) June 8, 2022

विजडन इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट में मिताली राज के योगदान पर उनको धन्यवाद दिया है।

699 runs @ 43.68 in WTests ✅

7805 runs @ 50.68 in WODIs ✅

2364 runs @ 37.52 in WT20Is ✅ Mithali Raj has announced retirement from all forms of international cricket 👏👏#MithaliRaj #India #Cricket pic.twitter.com/16thVUBw31 — Wisden India (@WisdenIndia) June 8, 2022

भारत आर्मी ने भी मिताली राज को पूरा सपोर्ट किया है।

🏏🇮🇳 THE TALE OF MITHALI RAJ! Eternally grateful for all the memories 👑 ♥️ Mithali Raj's Bharat Army forever! 📸 Getty • #MithaliRaj #TeamIndia #BharatArmy pic.twitter.com/npLHWPtXms — The Bharat Army (@thebharatarmy) June 8, 2022

राजस्थान रॉयल्स ने मिताली राज को सर्वकालिक महानतम कहा है।

Most runs. 23 long years. The Greatest of All Time. 🐐🇮🇳 Thank you for everything, Mithali Raj. 👑💗 pic.twitter.com/NMG2YMCiY3 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 8, 2022

मुंबई इंडियंस की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। तो वहीं, सोशल मीडिया पर मिताली राज की बचपन की फोटो भी शेयर की गई।

Padma Shri, Arjuna Awardee, Former Captain of the Indian Women's Cricket Team , End of an Era for Women's Cricket as Legend Mithali Raj announces her retirement What a wonderful career ! #MithaliRaj Happy retirement legend . pic.twitter.com/0cbe8vqlUa — Anurag 🥵 (@AnuragAlambayan) June 8, 2022

मिताली की उपलब्धियों पर एक झलक यहां देख सकते हैं-

The greatest woman cricketer the world has ever seen. Remember the name - Mithali Raj 👑 pic.twitter.com/ZdStebHXM6 — 100MB (@100MasterBlastr) June 8, 2022

यह खेल में सबसे प्रसिद्ध करियर में से एक रहा है, जिसके दौरान राज ने 12 टेस्ट, 232 एकदिवसीय और 89 टी 20 आई खेले और इस साल की शुरुआत में 50 ओवर के विश्व कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच उनकी आखिरी साबित हुआ। जिसे भारत तीन विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

Thank you Mithali Raj for giving us so many reasons to be proud ❤️🙌#MithaliRaj #CricketTwitter pic.twitter.com/aaMnZcsjb0 — Female Cricket (@imfemalecricket) June 8, 2022

राज ने वनडे प्रारूप में 64 अर्धशतक लगाए। उन्होंने 50.68 की औसत से सात शतकों सहित 7805 रन बनाए। टेस्ट में, उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतकों के साथ 43.68 की औसत से 699 रन बनाए। और टी20ई में राज ने 37.52 के औसत से 17 अर्धशतक और 97 नाबाद के उच्च स्कोर के साथ 2364 रन बनाए।

To play for India 🇮🇳 is a dream a very few fulfill and to be able represent the nation for 23 years is just amazing.

You have been a pillar to Women’s Cricket in India and have shaped the lives of many young girls.

Many congratulations on a phenomenal career @M_Raj03. https://t.co/jVHmMTW2YP — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 8, 2022

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि 23 साल तक देश के लिए एक सपने सरीखा रहा है। आप भारत में महिला क्रिकेट के लिए खंबे की तरह रहीं और कई युवा लड़कियों को तराशा।

Captain. Legend. Inspiration! 🔝 👏@M_Raj03 - your contribution towards the game remains one of its kind and your impact is everlasting.🙌 🙌 We wish you all the best for the journey ahead. 👍 👍 pic.twitter.com/8SQ9IVBOJz — BCCI Women (@BCCIWomen) June 8, 2022

किसी भी बल्लेबाज ने महिला एकदिवसीय मैचों में 7805 से अधिक रन नहीं बनाए। वह महिलाओं के एकदिवसीय मैचों में लगातार सात अर्द्धशतक बनाने वाली पहली महिला थीं।

A wonderful career comes to an end! Thank you @M_Raj03 for your immense contribution to Indian cricket. Your leadership on the field has brought much glory to the National women's team. Congratulations for an illustrious innings on the field and best wishes for your next innings! — Jay Shah (@JayShah) June 8, 2022

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी ट्वीट किया है।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications