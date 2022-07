टीम इंडिया से बाहर होने के बाद उमेश यादव खेलेंगे अब अंग्रेजों की टीम से, कॉन्ट्रैक्ट हुआ साइन

Cricket

oi-Kapil Tiwari

लंदन, जुलाई 11। भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल, सोमवार को काउंटी क्रिकेट क्लब मिडलसेक्स की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई कि उमेश यादव के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके बाद वो काउंटी चैंपियनशिप के साथ-साथ रॉयल लंदन कप में भी मिडलसेक्स टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

👋 | WELCOME UMESH

Middlesex Cricket is delighted to announce the signing of India international, @y_umesh, for the remaining @CountyChamp matches as well as the @RoyalLondonCup campaign!

FULL STORY ⬇️ | #OneMiddlesex