Surya Kumar Yadav: सूर्या की पारी देख लोग बोले- अब तो इसरो की जांच होनी चाहिए वह एलियन हैं या मानव

Surya Kumar Yadav: सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से तूफानी शतकीय पारी खेली उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

Surya Kumar Yadav: भारतीय टीम को एक से बढ़कर बेहतरीन बल्लेबाज मिले हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत कई नाम शामिल हैं। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी सूर्यकुमार यादव करते हैं वैसी बल्लेबाजी शायद ही कोई भारतीय बल्लेबाज कर पाए। सूर्यकुमार यादव जिस तरह से तेज गेंदबाजों को स्कूप करके विकेट के पीछे छक्के लगाते हैं उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यहां तक कि मैदान में मौजूद अन्य खिलाड़ी और दर्शकों को भी यकीन नहीं होता है कि वह कैसे इस तरह के शॉट खेल लेते हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मुकाबले में भी सूर्यकुमार यादव ने अद्भुत पारी खेलते हुए टी-20 क्रिकेट में अपना तीसरा शतक जड़ दिया।

ISRO should investigate, there is no way Suryakumar Yadav can be a human, he is an alien how can someone play cricket like this. 😭🫶 pic.twitter.com/zrekA2ZdGk