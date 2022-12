IPL Auction 2023: ऑटो चालक का बेटा हुआ मालामाल, खरीदने के लिए शाहरुख खान की टीम से भिड़ी RCB

IPL Auction 2023 Avinash Singh: आईपीएल नीलामी में 60 लाख में बिकने के बाद अविनाश सिंह ने खुशी जाहिर की। जम्मू-कश्मीर के अविनाश आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते नजर आएंगे।

Cricket

oi-Amit Kumar

IPL Auction 2023 Avinash Singh: आईपीएल ऑक्शन 2023 का आयोजन 23 दिसंबर को कोच्चि में किया गया। इस नीलामी में कई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पहली बार आईपीएल खेलते दिखाई देंगे। आईपीएल 2023 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में सैम करन, कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स और निकोलस पूरन रहे। इन खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने छप्पर फाड़कर पैसे बरसाए हैं।

60 लाख में बिके अविनाश सिंह

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज अविनाश सिंह मनहास को रॉयल चैंलेजर्स बैंगलोर ने खरीदने में सफलता हासिल की। अविनाश के लिए ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच काफी देर तक बोली चलती रही। दोनों ही टीमों की कोशिश इस तेज गेंदबाज को खरीदने की थी, लेकिन अंत में आरसीबी ने 60 लाख रुपये में अविनाश को टीम के साथ जोड़ लिया।

Parents of Avinash Singh dancing and celebrating, distributing sweets when RCB picked Avinash in IPL auction and they more happy because his son has been selected in Virat Kohli's team.#IPL2023 | #IPLAuctions | #INDvsBAN pic.twitter.com/SMhjlWiPHs