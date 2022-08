IPL 2023: 'मयंक नहीं रहेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान'; फ्रेंचाइजी ने कहा, हमारे अधिकारी ने नहीं दिया ऐसा बयान

कुछ दिनों पहली ही इनसाइडस्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था, "मयंक अग्रवाल की बात करें तो फ्रेंचाइजी उनको रिलीज नहीं करेगी और ना ही ट्रेडिंग करेगी, वह टीम का हिस्सा रहेंगे लेकिन कप्तानी नहीं करेंगे। पंजाब किंग्स के एक अधिकारी के मुताबिक, "मयंक अग्रवाल हमारे अगले कप्तान नहीं होंगे। वह अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे। मयंक पंजाब किंग्स के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। वहीं अनिल कुंबले के बारे में अधिकारी ने कहा था, हम इसको लेकर बात कर रहे हैं, विकल्प तालाश रहे हैं लेकिन अभी कुछ अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अभी हमारे पास इसको लेकर समय है, हम सही समय पर आखिरी फैसला करेंगे।"

इसके बाद बुधवार 24 अगस्त को पंजाब किंग्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने मयंक अग्रवाल के कप्तान नहीं रहने की खबर का खंडन किया। अपने ट्वीट में पंजाब किंग्स ने लिखा,पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी की कप्तानी से संबंधित एक निश्चित स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट द्वारा प्रकाशित समाचार पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि टीम के किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

News reports published by a certain sports News website pertaining to captaincy of the Punjab Kings franchise has been making the rounds in the last few days. We would like to state that no official of the team has issued any statement on the same.