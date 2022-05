प्लेऑफ के गणित की टेंशन नहीं ले रहे धोनी, बोले- मैं स्कूल में भी 'मैथ' में अच्छा नहीं था

Cricket

नई दिल्ली, 9 मई: दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से मात देकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने फैंस को खुश जरूर किया है लेकिन 'सही' जीत के बावजूद, चेन्नई सुपर किंग्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 के प्लेऑफ में जगह मिलने की संभावना नहीं है। CSK के कप्तान एमएस धोनी भी इस बात से वाकिफ हैं। अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज का मानना ​​​​है कि उन्हें अंतिम चार में जगह न मिले तो यह 'दुनिया का अंत' नहीं होगा।

सीएसके ने 2020 सीजन को छोड़कर, हर एक सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है। हालांकि, चार बार के चैंपियन ने चल रही प्रतियोगिता के शुरुआती हिस्से में अपने पहले छह मैचों में से पांच में हार का सामना किया। हाल में उनको कुछ जोरदार जीत मिली है, लेकिन यह उनके अभियान को पटरी पर लाने की संभावना नहीं है।

इस बीच, येलो आर्मी ने डीसी पर 91 रन की शानदार जीत के साथ अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। खेल के समापन के बाद, धोनी ने स्वीकार किया कि टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में इस तरह की जीत ने सीएसके को बेहतर स्थिति में ला दिया होता। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं करना 'दुनिया का अंत' नहीं होगा।

धोनी ने खेल के बाद कहा, 'यह बेहतर होता अगर हम इस तरह की जीत कहीं जल्दी कर लेते। यह एक सटीक खेल था। अगर हम प्लेऑफ में जगह बनाते हैं, तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी यह दुनिया का अंत नहीं है। "

विशेष रूप से, सीएसके को अपने शेष गेम जीतने के अलावा, अपने पक्ष में बाकी मैचों के परिणामों की आवश्यकता भी है। हालांकि, धोनी इन जोड़-भाग को लेकर ज्यादा उतावले नहीं हैं।

धोनी ने कहा, "मैं गणित का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। स्कूल में भी, मैं इसमें अच्छा नहीं था। नेट रन रेट के बारे में सोचने से मदद नहीं मिलती है। आप सिर्फ आईपीएल का आनंद लेना चाहते हैं। जब दो अन्य टीमें खेल रही हों, तो आप दबाव और सोच में नहीं रहना चाहते। आपको बस यह सोचना है कि अगले मैच में क्या करना है।"

