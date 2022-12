वनडे के बाद टेस्ट में भी गरजा शुभमन गिल का बल्ला, जड़ा शतक तो कोहली ने किया दिल जीतने वाला काम

india vs bangladesh, Shubman Gill: शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया।

Cricket

oi-Amit Kumar

india vs bangladesh, Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा। टेस्ट में डेब्यू करने के बाद शुभमन गिल का यह पहला शतक है। शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे तीन अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपने सौ रन पूरे किए।

तिहरा शतक जड़ने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज ने अचानक की संन्यास की घोषणा, इंग्लैंड के खिलाफ होगा आखिरी मैच

गिल के शतक ने जीता दिल

ब्रिसबेन टेस्ट में शतक लगाने से चूकने वाले शुभनम गिल ने आखिरकार अपने करियर का पहला शतक जड़ने में कामयाबी हसिल की। गिल के शतक की बदौलत भारत बांग्लादेश के खिलाफ काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने 147 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अपनी इस पारी में उन्होंने 10 चौके और तीन छक्के लगाने का कारनामा किया।

Well played, Shubman Gill - 110 (152). Got to his maiden ODI and Test century this year, he's an absolute superstar with the bat. Great knock, Gill. pic.twitter.com/vFWBTSgu4v — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 16, 2022

विराट कोहली ने बढ़ाया गिल का हौसला

शुभमन गिल ने 151 गेंदों में 110 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पवेलियन लौटते समय विराट कोहली ने शुभमन गिल से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। टेस्ट में शतक लगाने से पहले साल 2022 में ही अगस्त में जिम्बाब्वे के दौरे पर शुभमन गिल ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक बनाया था। गिल की इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टीम से बाहर रखना अब मुश्किल होगा।

Shubman Gill's special celebration in both times - When he completed his maiden ODI hundred and maiden Test Hundred. pic.twitter.com/sE102BUckx — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) December 16, 2022

First 100 in Test cricket and 2nd international hundred with many more to come .. Well Played @ShubmanGill — KedarHirve (@KedarHirve) December 16, 2022

सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे तारीफ

गिल की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वह लगातार गिल की बल्लेबाजी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तीसरे दिन चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर शुभमन गिल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। इसके साथ ही शुभमन गिल भारत के लिए 2022 में खेले गए सभी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर बनाने वाले ओपनर बन गए हैं। ऐसे में अब उन्हें टीम से बाहर बिठाना आसान नहीं होगा।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications