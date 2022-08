IND vs ZIM: 6 महीने बाद धमाकेदार वापसी, अपने दम पर जिताया था मैच, फिर भी बाहर हुए दीपक चाहर

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 20 अगस्त। पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया में तेज गेंदबाज दीपक चाहर की वापसी हुई थी। लगभग छह महीने तक टीम से बाहर रहने वाले दीपक चाहर ने पहले ही मुकाबले में धमाकेदार वापसी करते हुए तीन अहम विकेट चटकाए। एशिया कप से पहले दीपक चाहर के इस लय को देख फैंस भी बेहद खुश दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन दूसरे वनडे में एक बार फिर दीपक टीम का हिस्सा नहीं हैं।

IND vs ZIM: राहुल त्रिपाठी को फिर नहीं मिली प्लेइंग XI में जगह, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, फैंस पूछ रहे सवाल

27 रन देकर झटके थे 3 विकेट

दीपक चाहर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने वनडे करियर का बेस्ट प्रदर्शन देते हुए तीन विकेट चटकाए थे। अपने सात ओवर के स्पैल में चाहर ने सिर्फ 27 रन ही खर्च किए। ऐसा माना जा रहा था कि इस दौरे पर दीपक चाहर अपनी लय को हासिल कर लेंगे। जिससे आने वाले दिनों में उनका सिलेक्शन एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए किया जा सकेगा। एशिया कप में बतौर रिजर्व खिलाड़ी टीम में शामिल दीपक चाहर को मैनजमेंट टीम के अंदर एंट्री करा सकती है।

दूसरे वनडे से बाहर, वजह पता नहीं

टॉस जीतने के बाद जब कप्तान केएल राहुल ने दूसरे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा की, तो इसमें दीपक चाहर का नाम नहीं था। दीपक की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। हालांकि, राहुल ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि दीपक इस मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर दीपक चाहर की फिटनेस को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

Why isn't Deepak Chahar playing ??? Its okay if he is out due to injury but he is replaced just to play Shardul Thakur then it's another blunder by KL Rahul. Deepak had very good game yesterday and he had to play all the matches.#ZIMvIND | #INDvsZIM | #KLRahul | #DeepakChahar — Paritosh Kumar 🏏 (@Paritosh_2016) August 20, 2022

पहले मुकाबले में किया करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस

दीपक चाहर ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की थी और अपने गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अपने करियर में वह अब तक 8 वनडे में 13 विकेट ले चुके हैं। इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर तीन विकेट रहा है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मुकाबले में देखने को मिला था। दीपक चाहर को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस लगातार सवाल कर रहे हैं।

What did these guys smoke before benching Deepak Chahar?@klrahul @VVSLaxman281 how foolish you guys are...We had to see how Deepak bowls after such a long gap and you replaced him with Shardul today? Very Poor 👎#ZIMvIND — Abhinav Tiwari (@Abhinebes) August 20, 2022

दूसरे वनडे में इन खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह

भारतीय टीम- शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल (सी), दीपक हुड्डा, संजू सैमसन (डब्ल्यू), अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज

जिम्बाब्वे की टीम- इनोसेंट कैया, ताकुदज़्वानाशे कैटानो, वेस्ले मधेवेरे, सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा, रेजिस चकबवा (w/c), रयान बर्ल, ल्यूक जोंगवे, ब्रैड इवांस, विक्टर न्याउची, तनाका चिवंगा

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary IND vs ZIM Deepak Chahar out Second ODI Against Zimbabwe check fans reaction

Story first published: Saturday, August 20, 2022, 15:22 [IST]