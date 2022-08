IND vs WI: दूसरे टी20 की टाइमिंग में किया गया बदलाव, अब 8 के बजाए इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

Cricket

नई दिल्ली, 1 अगस्त: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, 1 अगस्त को वार्नर पार्क, बस्सेटर, सेंट किट्सो में खेला जाएगा। इस मुकाबले की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब यह मैच 8 की बजाए रात 10 बजे शुरू होगा। सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 68 रन से जीत लिया था। ऐसे में दूसरे मैच में रोहित शर्मा एंड कंपनी की नजर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने पर होगी। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया था।

