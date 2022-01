IND vs SA: पहले वनडे में दो बड़ी गलतियां पड़ी भारी, केएल राहुल ने कहा- हम इनसे सबक लेंगे

Cricket

नई दिल्लीः दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की करारी हार का सिलसिला जारी है। भारत उस टीम के खिलाफ लगातार हार का मुंह देख रहा है जिसको टीम इंडिया के सामने बहुत कमजोर माना जा रहा था। लीडरशिप में बदलाव के बड़े दौरे से गुजर रही भारतीय टीम अब लड़खड़ाने वाला प्रदर्शन कर रही है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जो भरोसा दिया था वह बाद के दो टेस्ट और अब पहला वनडे हारने के बाद चूर हो गया है। यह भारत की साख पर बट्टा भी है क्योंकि क्रिकेट में इस देश ने एक रुतबा हासिल किया हुआ है जिसको फिलहाल दक्षिण अफ्रीका अपने घर में बड़े आराम से तोड़ रहा है।

English summary

IND vs SA: KL Rahul points out two big mistakes in first ODI, says we will learn from that