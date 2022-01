IND vs SA 3rd Test : कहां होगा मैच, क्या है मैदान का इतिहास, देखें संभावित प्लेइंग XI

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में हुए दूसरे टेस्ट में सात विकेट से हार मिलने के बाद भारतीय टीम अब आखिरी मैच में हर हाल में जीत हासिल कर इतिहास रचना चाहेगी। इतिहास रहेगा अफ्रीकी धरती पर पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीतने का। 2018 में भारत के पास माैका था, लेकिन वह 1-2 से सीरीज हार गए थे। अब दोनों के बीच तीसरा और सीरीज का आखिरी मैच बेहद खास रहने वाला है क्योंकि सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है और जो टीम मुकाबला जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी।

