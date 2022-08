IND vs PAK: जब अख्तर की हरकत पर द्रविड़ ने खोया था आपा, भरे मैदान में लगाई थी 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' की क्लास

Cricket

नई दिल्ली, 25 अगस्त। इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में भले ही खिलाड़ी कहें कि ये मैच दूसरे मैचों जैसा ही है लेकिन ये बात बखूबी वो भी जानते हैं कि ये मैच दोनों देश के लोगों के लिए क्या मायने रखता है? हिंदुस्तान में क्रिकेट एक धर्म की तरह है और इसी वजह से भारत-पाक क्रिकेट मुकाबला देश का हॉट टॉपिक बन जाता है। एक बार फिर से इंडिया-पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में 28 अगस्त यानी कि रविवार को आमने-सामने होने वाली हैं।

The cricket teams of India-Pakistan are going to face-to-face in the Asia Cup 2022 tournament on August.Before this Hot Match .Know the story of the 2004 ODI match, When Rahul Dravid lost his cool on Shoaib Akhtar's action.