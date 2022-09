IND vs PAK: 'निर्लज्ज! तू फिर आ गया', हार के बाद अर्शदीप सिंह बने भारत के हसन अली, देखें रिएक्शन

Cricket

नई दिल्ली, 4 सितंबर। पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में भारत को पांच विकेट से हराकर एशिया कप के सुपर 4 चरण की शुरुआत जीत के साथ की। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 71 रनों की शानदार पारी खेलकर पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की कर दी। रिजवान शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आए और लगातार बड़े शॉट्स लगाते रहे।

मोहम्मद नवाज की पारी ने पलट दिया मैच

मोहम्मद रिजवान के अलावा मोहम्मद नवाज ने भी 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को बैकफुट पर लाने का काम किया। हालांकि, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत एक बार फिर मैच में अपनी पकड़ बना लेगी। पाकिस्तान को 16 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और टीम के दो नए बल्लेबाज क्रीज पर थे।

अर्शदीप सोशल ने छोड़ा आसिफ अली का कैच

शानदार स्पैल करने वाले रवि बिश्नोई ने मौका बनाया और उनकी गेंद पर आसिफ अली ने हवा में शॉट खेला, लेकिन अर्शदीप सिंह कैच पकड़ने में नाकाम रहे। इस तरह आसिफ अली को जीवनदान मिला गया। यह खेल बदलने वाला क्षण साबित हुआ क्योंकि इसके बाद आसिफ अली ने तेज तर्रार 16 रन के कैमियो खेलकर पाकिस्तान की झोली में जीत डाल दी।

Then Hassan Ali in #T20WorldCup , now Arshdeep Singh in #AsiaCupT20 Same pinch but w/ better display of sportsmanship!?! 🤝🇵🇰 #INDvsPAK2022 #AsiaCup2022 #PAKvIND #INDvPAK pic.twitter.com/kPCmLyEZoe

I don't want to be critical on young Arshdeep Singh but this was the most frustrating moment for us in the whole match. Asif Ali was dropped on zero & then he did what he does the best. Turning point of tonight's match. #INDvPAK #INDvsPAK#AsiaCupT20#Mustafa pic.twitter.com/7fARIYoGvr