Umran Malik: '153 किमी प्रति घंटा...'.. इसलिए होती है रावलपिंडी एक्सप्रेस से तुलना

Cricket

oi-Ankur Sharma

Umran Malik: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में आज कीवी टीम ने भारत को सात विकेट से हरा दिया है। हालांकि टॉस हारकर शिखर धवन की कप्तानी में मैदान में बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 306 रनों का विशाल स्कोर बनाया था लेकिन केन विलियम्सन और टॉम लाथम के बीच 221 रन की साझेदारी के चलते मेजबान टीम ने मेहमान टीम को आसानी से पराजित कर दिया। भले ही ये मैच आज भारत हार गया लेकिन आज ये मैच कई कारणों से याद रखा जाएगा, जिसमें एक बड़ा कारण है भारत के गेंदबाज उमरान मलिक, जिनका आज डेब्यू मैच था, जिन्होंने आज अपने जीवन के पहले इंटरनेशनल वनडे मैच में सबसे तेज गेंद फेंककर नया इतिहास रचा है।

English summary

Umran Malik did amazing Job in debut match against IND vs NZ 1st ODI. 153 km per hour, HE showed amazing speed in the first match, took the first two wickets. Here's what Sunrisers Hyderabad had tweeted on him before the match.