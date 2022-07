IND vs ENG: जीत के बाद टीम इंडिया की मस्ती, शैंपेन में नहाए कैप्टन रोहित, कोहली का भी दिखा बोतल संग खास अंदाज

Cricket

oi-Ankur Sharma

मैनचेस्टर, 18 जुलाई। टीम इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड को उसी के घर में हराया है, वो अपने आप में काफी बड़ी बात हैं। भारतीय शेरों ने अंग्रेजों को पहले टी20 सीरीज में शिकस्त थी और उसके बाद उसने उसे वनडे सीरीज में धूल चटा दी और खिताब पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद जश्न तो बनता ही था तो टीम इंडिया ने जमकर अपनी जीत सेलिब्रेट भी की। दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें टीम इंडिया के सभी प्लेयर सीरीज की ट्रॉफी मिलने के बाद शैंपेन से एक-दूसरे को नहलाते नजर आ रहे हैं।

English summary

Team India's fun after the victory, Captain Rohit bathed in champagne, Kohli also showed a special style with the bottle. here is video, please have a look.