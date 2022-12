'BCCI ने अच्छा मज़ाक किया है,' ऋषभ पन्त की जगह चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान बनाने पर भड़के फैन्स

Cheteshwar Pujara को बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट उपकप्तान बनाये जाने पर फैन्स भड़क गए और ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दी।

BCCI got Trolled on Cheteshwar Pujara deputy captain: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अंगूठे की चोट के कारण रोहित शर्मा के बाहर हो जाने के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया की लीडरशिप में बदलाव की घोषणा की है। अब केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। उपकप्तान के तौर पर भारतीय टीम में चौंकाने वाला नाम सामने आया है। ऋषभ पन्त की जगह चयन समिति ने चेतेश्वर पुजारा को यह जिम्मेदारी दी है। इससे पहले पन्त के पास ही उपकप्तानी की जिम्मेदारी आने की संभावना थी क्योंकि उनको भी भविष्य का एक लीडर माना जा रहा है।

बीसीसीआई ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि रोहित शर्मा अंगूठे में चोट की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उन पर मेडिकल टीम की निगरानी है। इसके अलावा टीम इंडिया में मोहम्मद शमी की जगह जयदेव उनादकट को शामिल करने की बात कही गई। यहां तक तो सब ठीक था लेकिन टीम में चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान बनाने के बाद ट्विटर पर चर्चा शुरू हो गई। फैन्स ने बीसीसीआई को कहा कि यहां आपने मजाक कर दिया है। उन्होंने पुजारा को उपकप्तान फैसला अनुचित माना।

At start of the 2022 , Rahul, Pant and Bumrah were declared part of the extended leadership group in absence of Rohit Sharma. Pujara as VC sounds like a backward step.

But all these days BCCI made Pant VC when Rohit was not available.. Suddenly he has been removed from leadership now and they made Pujara VC. What they are trying to communicate to the viewers &fans? What they are actually thinking. Making fun of players,us,fans & everyone.

lol the whole management is a joke. rahul probably sees himself in pujara and rahul is a fellow bangalorean. makes sense. https://t.co/fcdQyJUGPZ

Surprised to see the silent entry of Pujara in test team yet again, moreover, he is now our vice-captain.

If you cannot remove him from the team, make him more responsible. RIP logic.#IndvsBan