Jaydev Unadkat 12 साल बाद भारतीय टीम में आने पर भावुक, ट्विटर पर कही दिल की बात

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जयदेव उनादकट को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। वह भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं।

Jaydev Unadkat Emotional post: भारतीय टेस्ट टीम में खेलना हर किसी खिलाड़ी का एक सपना होता है। हालांकि कई खिलाड़ी सफल हो जाते हैं और काफी नाम ऐसे भी होते हैं जिनको सफलता नहीं मिलती। जयदेव उनादकट के लिए एक बार फिर से मौका आया है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उनको भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वह इस दिन का पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहे थे। टीम में वापस जगह मिलने के बाद यह भारतीय खिलाड़ी भावुक हो गया। उन्होंने अपनी फीलिंग्स ट्विटर पर शेहर की। (Cover Photo: Jaydev Unadkat Twitter)

Okay, looks like its real!

This one’s for all those who have kept believing & supporting me..

I am grateful 🤍

#267@BCCI pic.twitter.com/llLYXIRHMV