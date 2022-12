ऋषभ पंत एक्सीडेंट मामले में हरिद्वार के एसपी ने बताया हादसे का कारण, कहा- पंत अकेले ड्राइव कर रहे थे

Cricket

oi-Kapil Tiwari

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के एक्सीडेंट मामले में हरिद्वार के एसपी एसके सिंह ने अहम जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है कि उन्हें इस हादसे की जानकारी सुबह 5:30 बजे मिली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषभ पंत अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए रूड़की जा रहे थे, तभी नारसन से 1 किलोमीटर आगे उनकी आंख लग गई थी और उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।

कार में अकेले ही सवार थे ऋषभ पंत

एसके सिंह ने बताया है कि हादसे की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई थी। ऋषभ पंत को तुरंत रुड़की के सक्षम अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। एसके सिंह ने बताया है कि ऋषभ गाड़ी में अकेले ही सवार थे। आपको बता दें की ऋषभ पंत के हादसे का शिकार होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस हादसे में उनकी कार भी बुरी तरह से जल गई है।

Uttarakhand | He was going to Roorkee to meet his relatives. The accident happened because he fell asleep 1km ahead of Narsan towards Roorkee: SK Singh, SP Rural, Haridwar pic.twitter.com/GXlrpKmXnD