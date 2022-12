'आपकी असली जगह तो यूट्यूब ही है,' PCB से हटाये जाने पर रमीज़ राजा का ट्विटर पर बना मज़ाक

'आपकी असली जगह तो यूट्यूब ही है,' PCB से हटाये जाने पर रमीज़ राजा का ट्विटर पर बना मज़ाक

रमीज़ राजा के ऊपर पाकिस्तानी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीसीबी हेड के पद से हटा दिया। अब उनके स्थान पर नजम सेठी को अध्यक्ष बनाया गया है।

Ramiz Raja: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव दिखने लगे हैं। पीसीबी अध्यक्ष रमीज़ राजा को पद से हटाते हुए बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में सरफराज अहमद जैसे पुराने खिलाड़ी की वापसी हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम की घोषणा कर दी गई है। कप्तानी बाबर आज़म को ही दी गई है।

Ramiz Raja को पाकिस्तानी सरकार ने बनाया निशाना, PCB अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त

रमीज़ राजा के पीसीबी अध्यक्ष बनने के बाद पाकिस्तान टीम को नॉक आउट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। बड़े इवेंट्स में पाक टीम के साथ ऐसा ही देखने को मिला है। टीम के खराब खेल के बाद हर बार पीसीबी हेड और कप्तान को घेरा जाने लगा और इससे सरकार पर भी दबाव बढने लगा। प्रधानमंत्री ही पीसीबी हेड चुनने में अहम भूमिका निभाता है। अब पाक पीएम शाहबाज शरीफ ने एक्शन लेते हुए रमीज़ राजा को हटा दिया। उनकी जगह नजम सेठी को पीसीबी हेड बनाया गया है। सेठी इससे पहले भी पीसीबी हेड के तौर पर कार्य कर चुके हैं।

Ramiz Raja has been sacked from his role of PCB Chairman. Are we going to see his comeback on YouTube now? 😂#RamizRaja #PCB #PakistanCricket #CBTF pic.twitter.com/Ww5cM6hZXZ — CBTF Speed News (@cbtfspeednews) December 21, 2022

Ramiz Raja going back to YouTube pic.twitter.com/fwD6GhdmTq — xuenain 🚫🚸⚠ (@meer_xuenain) December 21, 2022

रमीज़ राजा पीसीबी में आने से पहले यूट्यूब पर क्रिकेट विश्लेषण किया करते थे और वीडियो बनाते थे। फैन्स ने उनको ट्विटर पर बुरी तरह ट्रोल करते हुए कहा है कि अब एक बार फिर से यूट्यूब पर जाकर वीडियो ही बनाने का काम करना। इस तरह फैन्स ने रमीज़ राजा का जमकर मजाक बनाया है।

Ramiz Raja going back to his YouTube channel.#RamizRaja pic.twitter.com/1bRwUFnxG5 — Harf 🇦🇷 🏆 (@HarfEMaazi) December 21, 2022

Finally Ramiz Raja back to where he actually belongs YouTube. — Avinash (@imavinashvk) December 21, 2022

पाकिस्तान टीम का अगला असाइनमेंट अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज है। कीवी टीम के खिलाफ पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच 26 दिसम्बर को कराची में शुरू होगा। इसके बाद अगला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाएगा। यह मुकाबला 3 जनवरी को शुरू होगा। देखना होगा कि इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तानी टीम इस बार किस तरह का प्रदर्शन करती है। कीवी टीम के खिलाफ भी मामला आसान नहीं होगा।

Story first published: Wednesday, December 21, 2022, 20:44 [IST]