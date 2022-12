पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ मैदान पर बड़ा हादसा, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा अस्पताल

Lanka Premier League 2022: लंका प्रीमियर लीग में विकेटकीपिंग के दौरान आजम खान बुरी तरह से चोटिल हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Lanka Premier League 2022: श्रीलंका में खेले जा रहे लंका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मैच के दौरान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान चोटिल हो गए। गेंद जाकर उनके सिर पर लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। दो दिन पहले ही 21 वर्षीय पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस चोटिल हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। (फोटो सोर्स- ट्विटर/@DanuskaAravinda)

आजम खान के सिर पर लगी गेंद

गॉल ग्लैडिएटर्स और कैंडी फाल्कंस के बीच लंका प्रीमियर लीग में खेले गए मैच के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला। कैंडी फाल्कंस की पारी के 16वें ओवर के दौरान श्रीलंकाई गेंदबाज नुवान प्रदीप की गेंद जाकर सीधे उनके सिर पर लग गई। गेंद से घायल होने के बाद आजम खान को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल ले जाया गया। आजम खान के चोटिल होने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है।

Galle Gladiators Wicket Kepping Batsman Azam Khan is still in Private hospital in Kandy. CT scan has been done on him and according to the results, it is reported that he is not in any serious danger. #sportspavilionlk #LPL2022 pic.twitter.com/zDn04rOgwt