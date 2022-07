चोटिल होने की खबरों के बीच लंदन की सड़कों पर घूमते दिखे कोहली, फैंस बोले- भाई तू रिटायरमेंट ले ले

Cricket

oi-Kapil Tiwari

लंदन, जुलाई 12। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने खराब प्रदर्शन के बीच फैंस को भड़कने का एक और मौका दे दिया है। दरअसल, आज इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पहला वनडे मैच खेलना है और मैच से पहले यह खबर आई थी कि विराट कोहली को तीसरे टी20 मैच में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो आज का मुकाबला शायद नहीं खेल पाएंगे, लेकिन चोट की इस खबर के बीच विराट कोहली को लंदन की सड़कों पर फैमिली के साथ घूमते हुए देखा गया है। हालांकि विराट के चोटिल होने की कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं हुई थी।

So virat kohli gone with anushka to have fun Today and tomorrow too in the name of injury by missing first odi

Bhai retire hi hoja

Tere vaza se kitno ke career atke hue h https://t.co/xPo4CMkYTG