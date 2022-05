अथिया कब बन रही है केएल राहुल की दुल्हन? पूछे जाने पर भाई अहान ने दिया चौंकाने वाला जवाब

Cricket

नई दिल्ली, 04 मई। इन दिनों क्रिकेट स्टार केएल राहुल और अभिनेत्री अथिया शेट्टी की शादी की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अथिया के पापा और सुपरस्टार सुनील शेट्टी इस शादी को भव्य रूप से करने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपनी लाडली की शादी को बहुत ही ग्रैंड अंदाज में करें, हालांकि इस बारे में जब सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी से पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाला जवाब दिया।

English summary

Brother Ahan Shetty gave a shocking answer on Athiya and KL Rahul's marriage. he told that ist only rumours, there is no plan of engagement or marriage.