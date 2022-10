आंध्र प्रदेश में बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम की बस का एक्सीडेंट, 4 प्लेयर और कोच हुए घायल

Cricket

विशाखापट्टनम, अक्टूबर 21। आंध्र प्रदेश में बड़ौदा महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, विशाखापट्टनम के ज्ञानपुरम में आज सुबह महिला क्रिकेट टीम की एक बस की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में टीम की 4 प्लेयर और कोच घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद इन सभी को वडोदरा रवाना कर दिया गया।

Andhra Pradesh | A women's cricket team bus met with an accident as it collided with a truck in Gnanapuram, Visakhapatnam earlier today. 4 players & coach were injured; all were admitted to a pvt hospital. After treatment, they went to Vadodara today evening: Visakhapatnam Police pic.twitter.com/VBCboHaQN3