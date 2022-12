AUS vs SA: बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेविड वॉर्नर ने लगाया रिकॉर्ड्स का अंबार, वाइफ ने यूं जताया प्यार

Australia vs South Africa, 2nd Test: ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में शानदार अंदाज में शतक जड़ा है।

Australia vs South Africa, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने शानदार शतक जड़ दिया है। यह बॉक्सिंग डे टेस्ट डेविड वॉर्नर के लिए काफी यादगार साबित हो रहा है। वॉर्नर अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए कुछ बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे हैं।

AUS vs RSA: डेविड वॉर्नर ने अपने 100वें टेस्ट को बनाया यादगार, 3 साल बाद जड़ दी 25वीं टेस्ट सेंचुरी

Hundred by David Warner in 144 balls - a great innings by Warner, his 25th Test century.