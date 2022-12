मार्नस लाबुशेन ने जड़ा लगातार तीसरा टेस्ट शतक, ट्विटर पर फैन्स ने कहा खतरे में डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

मार्नस लाबुशेन ने जड़ा लगातार तीसरा टेस्ट शतक, ट्विटर पर फैन्स ने कहा खतरे में डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज खिलाफ पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक के बाद अब दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी शतक जड़ा है।

Cricket

oi-Naveen Sharma

Marnus Labuschagne Century fans Reactions: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जमकर रन बना रहे हैं। कंगारू खिलाड़ी कैरेबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी और दूसरे मैच के पहले दिन भी ऐसा ही देखने को मिला। मार्नस लाबुशेन ने लगातार तीन पारियों में शतक जमा दिए हैं। दूसरे टेस्ट के पहले दिन लाबुशेन ने शतकीय पारी खेली। पिछले मैच में उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने के बाद दूसरी पारी में शतक जमा दिया था।

एडिलेड में खेले जा रहे इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में लाबुशेन पहले दिन शतकीय पारी खेलकर नाबाद रहे। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका दसवां शतक है। पहले दिन के खेल में लाबुशेन के अलावा ट्रेविस हेड ने भी हाथ दिखाए और शतकीय पारी खेली। दोनों बल्लेबाज दिन का खेल समाप्त होने तक नाबाद लौटे। लाबुशेन की लगातार शतकीय पारियों को लेकर ट्विटर पर फैन्स की बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।

Marnus labuschagne scored another hundred. Don Bradman Records in danger 💀 — Sayam Ahmad (@sayam_ahmad_) December 8, 2022

Century No.10 in Test cricket for Marnus Labuschagne - his 3rd consecutive of the series, he's dominating like no other! pic.twitter.com/Xs01tAj2c1 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 8, 2022

Marnus Labuschagne Test batting average now - 61.44. This is the second best of all time after Don Bradman. — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) December 8, 2022

Marnus Labuschagne is once again the world's No. 1 ranked Test batter.#AUSvWI — Nic Savage (@nic_savage1) December 8, 2022

Marnus Labuschagne is the new Bradman 🐐. 3 consecutive 💯. pic.twitter.com/q5Z3t3atj6 — Cricket_VK (@cricket_9342) December 8, 2022

Marnus Labuschagne - baby GOAT 🐐.@marnus3cricket Sir You Batting Is Antidepressants For Me pic.twitter.com/W7cX46k76I — Rafi Sikder (@rafi_sikder17) December 8, 2022

English summary AUS vs WI: fans reacted on Twitter for Marnus Labuschagne 3rd consecutive Test century

Story first published: Thursday, December 8, 2022, 20:38 [IST]

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने टेस्ट क्रिकेट में आने के बाद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उन्होंने निरंतर दमदार प्रदर्शन के बल पर टीम में स्थायी जगह बनाने के अलावा आईसीसी रैंकिंग में भी दबदबा कायम किया है। वह आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर मौजूद हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार तीसरी पारी में शतक के बाद उनके रैंकिंग पॉइंट्स और भी ऊपर जाने वाले हैं।मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के खेल में ही पकड़ मजबूत कर ली। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 3 विकेट पर 330 रनों का बड़ा स्कोर हासिल कर लिया। उस्मान ख्वाजा ने शुरुआत में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों की धाकड़ पारी खेली। उनके बाद मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 120 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने भी शतक जड़ते हुए नाबाद 114 रन बनाए।