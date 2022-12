'भारत की पिचों पर बोलने वाले अब कहां हैं, यही तो पाखंड है, वीरेंदर सहवाग ने ऑस्ट्रेलिया को फटकारा

गाबा में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में मैच जीत लिया। घास से भरी पिच पर बल्लेबाज खेल नहीं पाए। वीरेंदर सहवाग ने इस पर सवाल उठाया है।

Cricket

oi-Naveen Sharma

Virender Sehwag on AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दक्षिण अफ़्रीकी टीम की खराब शुरुआत हुई है। पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम को पराजय का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए इस मैच को महज दो दिन में ही जीत लिया। गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर बल्लेबाजों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दो दिन में मैच समाप्त होने के बाद भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंदर सहवाग की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। सहवाग ने मुखर होकर पिच की आलोचना की है।

वीरेंदर सहवाग का तीखा बयान

दक्षिण अफ्रीका की हार के बाद वीरेंदर सहवाग ने तीखे शब्दों में पिच की आलोचना की। सहवाग ने कहा कि 142 ओवर हुए और मैच दो दिनों तक भी नहीं चला। वे (पिचों पर बोलने वाले) यह ज्ञान भी देते हैं कि किस तरह की पिचें होनी चाहिए। अगर यह भारत में होता तो अब तक टेस्ट क्रिकेट का अंत कह दिया जाता। टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो गया आदि न जाने क्या-क्या कहा जाता। यह पाखंड हैरान करने वाला है।

142 overs and not even lasting 2 days and they have the audacity to lecture on what kind of pitches are needed. Had it happened in India, it would have been labelled end of test cricket, ruining test cricket and what not. The Hypocrisy is mind-boggling . #AUSvSA