28 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहे हैं पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल, शादी का कार्ड हुआ वायरल

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 अप्रैल। भारत के पूर्व क्रिकेटर और बंगाल रणजी टीम के वर्तमान कोच अरुण लाल 66 साल की उम्र में शादी रचाने जा रहे हैं। वो अपने से करीब 28 साल छोटी लड़की बुलबुल साहा (38) संग शादी करने जा रहे हैं। 2 मई को अरुण लाल कोलकाता के पीयरलेस इन होटल में शादी करेंगे, खास बात ये है कि अरुण लाल और बुलबुल की शादी क्रिकेटर की पहली पत्नी रीना की सहमति से ही हो रही है।

English summary

66-Year-Old Former India cricketer and the current coach of the Bengal Ranji side, Arun Lal is all set to tie the knot with his long-time friend Bul Bul Saha (38) in a private ceremony on May 2, 2022.