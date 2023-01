Sagar : सरकारी शिक्षक निकला सागौन तस्करों का सहयोगी, रजाई-गद्दे के नीचे से निकली सागौन

वन विभाग ने देवरी सिंगपुर के डुंगरिया गांव में एक सरकारी शिक्षक के घर छापामारा तो घर से अवैध रूप घर में रजाई और गद्दों व अन्य कपड़ों के नीचे छिपाकर रखी सागौन जब्त की है।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र में सागर जिले के देवरी इलाके में सरकारी शिक्षक ज्ञानी मरावी सागौन तस्करों से मिलीभगत सामने आई है। वह जंगल से अवैध रूप से सागौन काटने और उसे अपने घर में रखता था। बीते रोज वन विभाग की टीम ने सिंगपुर रेंज के डुंगरिया गांव में छापा मारा तो घर में गर्म कपड़ों, रजाई, गद्दों के नीचे छिपाकर रखी गई सागौन बरामद की है।

वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर सौरभ जैन को सिमरिया सर्किल के प्रभारी डिप्टी रेंजर परमलाल व बीटगार्ड सिमरिया धीरसिंह जाटव द्वारा सूचना दी गई थी कि जिसके आधार पर डुगरिया गांव में शासकीय शिक्षक ज्ञानी मरावी के नए बन रहे घर में अवैध रूप से कटी व संग्रहित कि गई लकड़ी बरामद की गई है। इस मामले में उप वनमंडल अधिकारी ने बकायदा सर्चिंग वारंट जारी किया था। तलाशी वारंट के आधार पर और उपवन मंडल अधिकारी रहली के निर्देशन में वन विभाग की टीम द्वारा शिक्षक ज्ञानी के घर पर छापा मारा गया था। मामले में शिक्षक पर वन अपराध की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

When the Forest Department raided the house of a government teacher in Dungaria village of Deori Singhpur, it seized teak illegally kept hidden under quilts and mattresses and other clothes from the house.