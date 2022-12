IND vs BAN: जानिए कौन हैं कुलदीप सेन, जिन्हें बांग्लादेश वनडे सीरीज में मिला डेब्यू का मौका

भारतीय टीम बांग्लादेश दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 दिसंबर से खेल जा रहा है। तेज गेंदबाज कुलदीप सेन इस मुकाबले से इंडियन के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हैं।

Rewa

oi-Rakesh Kumar Patel

IND vs BAN: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हरिहरपुर गांव के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में डेब्यू किया है। कुलदीप सेन ने अपना पहला मैच बांग्लादेश के मीरपुर स्टेडिम में भारत की ओर से बांग्लादेश के खिलाफ खेला। कुलदीप सेन के भाई ने बताया कि हाल ही में आयोजित हुई विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान कुलदीप ने सिलेक्शन कर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने 6 मैचों में 18 विकेट झटके थे।

A special moment! ☺️

Congratulations to Kuldeep Sen as he is set to make his India debut! 👏 👏

He receives his #TeamIndia cap from the hands of captain @ImRo45. 👍 👍#BANvIND pic.twitter.com/jxpt3TgC5O