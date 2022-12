Youtuber Ratan Chauhan क्यों दिखती हैं लड़कों जैसी, क्या है इसके पीछे की कहानी?

इंस्टाग्राम पर रतन चौहान के इस वक्त एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम के अलावा, उनका एक YouTube पेज भी है जहां वह अपने म्यूजिक वीडियो अपलोड करती हैं।

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

Youtuber Ratan Chauhan: रतन चौहान... सोशल मीडिया प्रेमियों के लिए ये नाम तो टॉप सेलिब्रेटी का है लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, उनके लिए रतन चौहान उस लड़की का नाम है जो कि Youtuber और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है लेकिन वो लड़के वाले रूप में रहना पसंद करती हैं। वो सलवार सूट में कम बल्कि पैंट और शर्ट में ज्यादा नजर आती हैं और लोग उनके ड्रेसिंग सेंस के दीवाने हैं।

English summary

Indian musician Ratan Chauhan was born on the 31st of August, 1998, in a middle-class Rajput clan in the hamlet of Khatipura, Rajasthan.she is Social Media Influencer and Youtuber. She look like boys, what is the story behind it.